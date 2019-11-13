У ссоры историка-потрошителя с жертвой обнаружился свидетель

По словам соседки, в день убийства в квартире бывшего доцента разгорелся громкий скандал. Убитая студентка оскорбляла Соколова. В ответ на это он ответил ей тем же, а после послышались сильные удары. Как сказала соседка Соколова, звуки ударов казались такими, будто кого-то «кидают о стену».

«Девушкa стaлa просить, чтобы он ее не трогaл, но удaры продолжaлись», — цитирует РИА ФАН рассказ соседки Соколова в эфире прогрaммы «Прямой эфир».

Ранее историк Евгений Понасенков, который недавно выиграл суд у Соколова, обвинив того в плагиате, в эфире НСН отметил, что еще в 2018 году заявлял, что у профессора имеются склонности к насилию. Но, по его мнению, у доцента достаточно защитников, которые боятся, что Соколов раскроет негативные факты о их жизни.

Ранее

