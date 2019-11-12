Найдено видео танца доцента Соколова с убитой им аспиранткой
В интернете опубликовано видео, на котором доцент СПбУ Олег Соколов в образе Наполеона Бонапарта танцует со своей студенткой Анастасией Ещенко. Спустя три года он убьет молодую любовницу в собственной квартире, а затем расчленит ее тело и попытается утопить останки в реке Мойка.
По некоторым данным, видео было снято на балу бонапартистов в немецком Эрфурте, запись была загружена на YouTube в июле 2018 года.
На кадрах доцент Соколов танцует с Ещенко, а также общается с другими участниками бала и поет с ними песни на французском языке.
Сам Соколов в ходе допроса заявил, что застрелил Ещенко, с которой сожительствовал последние несколько лет, во время конфликта. Его задержали в Петербурге при попытке утопить рюкзак, в котором нашли отрезанные руки жертвы.
После преступления в прессе и соцсетях появились свидетельства того, что Соколов уже давно вел себя неадекватно. В частности, его обвиняли в жестоком избиении другой девушки, а также в насилии в отношении своих студентов.
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