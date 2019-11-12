Найдено видео танца доцента Соколова с убитой им аспиранткой

На кадрах доцент Соколов танцует с Ещенко, а также общается с другими участниками бала и поет с ними песни на французском языке.

Сам Соколов в ходе допроса заявил, что застрелил Ещенко, с которой сожительствовал последние несколько лет, во время конфликта. Его задержали в Петербурге при попытке утопить рюкзак, в котором нашли отрезанные руки жертвы.

После преступления в прессе и соцсетях появились свидетельства того, что Соколов уже давно вел себя неадекватно. В частности, его обвиняли в жестоком избиении другой девушки, а также в насилии в отношении своих студентов.