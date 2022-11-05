Сомнительное заведение. Из-за пожара в кафе Костромы произошла массовая гибель людей

Трагические обстоятельства

Крупный пожар произошел в костромском кафе «Полигон» в ночь на субботу, 5 ноября. В прокуратуре региона отметили, что причиной пожара могло стать использование пиротехники. По данным СМИ, перед ЧП в заведении произошла драка, в ходе которой один из посетителей запустил пиротехнику, мужчину разыскивают. Известно, что из кафе эвакуировали 250 человек.

Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м и обрушил крышу. По предварительным данным сообщалось, что в результате происшествия пять человек погибли, четыре человека пострадали. Затем на официальном сайте администрации Костромской области сообщалось, что число погибших выросло до 13 человек, погибших – до пяти. По данным ТАСС в экстренных службах, в пожаре в костромском «Полигоне» погибло 15 человек.

Пострадавшим медики оказали необходимую помощь. В региональном департаменте здравоохранения уточнили, что госпитализация людям не требуется, сообщили на сайте администрации Костромской области.

В ликвидации огня было задействовано 50 человек и 20 единиц техники. По официальным данным, открытое горение ликвидировали в 7.29 утра (мск).