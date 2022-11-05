Сомнительное заведение. Из-за пожара в кафе Костромы произошла массовая гибель людей
Сгоревший развлекательный комплект «Полигон» в Костроме, в котором погибли около 15 человек, экстренные службы перед инцидентом не проверяли, посетители оценили его на тройку.
Трагические обстоятельства
Крупный пожар произошел в костромском кафе «Полигон» в ночь на субботу, 5 ноября. В прокуратуре региона отметили, что причиной пожара могло стать использование пиротехники. По данным СМИ, перед ЧП в заведении произошла драка, в ходе которой один из посетителей запустил пиротехнику, мужчину разыскивают. Известно, что из кафе эвакуировали 250 человек.
Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м и обрушил крышу. По предварительным данным сообщалось, что в результате происшествия пять человек погибли, четыре человека пострадали. Затем на официальном сайте администрации Костромской области сообщалось, что число погибших выросло до 13 человек, погибших – до пяти. По данным ТАСС в экстренных службах, в пожаре в костромском «Полигоне» погибло 15 человек.
Пострадавшим медики оказали необходимую помощь. В региональном департаменте здравоохранения уточнили, что госпитализация людям не требуется, сообщили на сайте администрации Костромской области.
В ликвидации огня было задействовано 50 человек и 20 единиц техники. По официальным данным, открытое горение ликвидировали в 7.29 утра (мск).
Безопасность не на уровне
Пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре в кафе сработали в штатном режиме, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным Telegram-канала Baza, огонь так быстро охватил здание «Полигона», что рухнула крыша, и люди оказались погребены под ней.
Также источник канала в правоохранительных органах рассказал, что в «Полигоне» во время пожара были доступны были только три аварийных выхода, четыре пожарных выхода были заперты, их взламывали пожарные, чтобы обеспечить эвакуацию. Она была затруднена также из-за того, чтоб большинство посетителей оказались пьяными, пишет Газета.ru.
Очевидец пожара, который спасал людей из огня, охватившего кафе, Андрей Кузьмин рассказал «Известиям», как смог вышибить дверь в заведении и вывести посетителей на улицу.
«У меня сработала какая-то чуйка или что. Мы были там с женой и с подругой жены, вышли в этот коридор, я стоял курил и услышал выстрел, был хлопок, и задымление началось, пошел дым», — поделился мужчина. По его словам, когда начался пожар и люди запаниковали, он находился рядом с пожарным выходом, когда началась паника. Кузьмин начал «на автомате» бить двери ногой.
«Сказал, успокойтесь, выбил дверь, и мы вышли одни из самых первых», — поделился рассказом очевидец.
Оценка заведения пользователями и профессионалами
На «Яндекс Картах» посетители развлекательного центра «Полигон» в Костроме поставили заведению 3,0 балла
«Днем столовка, вечером ночник. Частые конфликтные ситуации и практически постоянные драки в стенах или на крыльце этого заведения», — отмечает один из посетителей.
На сайте отзывов «Отзовик» пользователи отметили недостаточные меры безопасности кафе.
«Приходя в заведение и оплатив вход, проходишь такие турники, как в тюрьме. При пожаре просто невозможно будет выбежать на улицу. Попадая в помещение, становишься заложником клуба, не имеешь право выйти на улицу, даже при экстренном случае требуют опять оплачивать вход», — возмутился пользователь.
Выяснилось, что до пожара сотрудники МЧС РФ не проводили проверок в кафе «Полигон» в Костроме. Это связано с тем, что владелец заведения - индивидуальный предприниматель, который относится к категории микропредприятия (малый бизнес). Об этом проинформировали в ведомстве 5 ноября.
«Кроме того, арендатор ООО «Полигон» в 2019 году прекратил деятельность на данном объекте, о чем уведомил надзорный орган», — уточнили в ведомстве.
Начало расследования
Сразу два уголовных дела возбуждено по факту пожара в костромском «Полигоне»: по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам») и по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»).
Выяснением обстоятельств ЧП также занимается комиссия центрального аппарата МЧС во главе с замминистра Ильей Денисовым, которая выехала на место пожара.
Полиция смогла задержать подозреваемого в поджоге клуба «Полигон» в Костроме. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе УМВД России по Костромской области.
«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в одном из развлекательных заведений в городе Костроме, повлекшего за собой пожар и гибель людей», - отметили в пресс-службе.
Подозреваемого передали следственным органам.
Владелец заведения – областной парламентарий
Кафе «Полигон» принадлежит депутату Костромской областной думы Ихтияру Мирзоеву. По данным аналитической системы «СПАРК», руководителем клуба является Анна Бахтияровна Токунова (генеральный директор), бенефициар — Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы. Как сообщается на сайте областного парламента, Мирзоев приступил к работе в ООО «Полигон» в 2006 году. Он пообещал помочь семьям погибших.
«Я дал указание своим сотрудникам оказывать все необходимое содействие следственным органам. Окажу всю необходимую помощь родным и близким погибших. Семьям предоставлю и финансовую, и организационную поддержку», — цитирует Мирзовева РИА Новости.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников также выразил соболезнования родным и близким погибших. Семьям глава региона поручил оказать необходимую помощь.
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