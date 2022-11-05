В Костроме загорелось кафе на площади 3,5 тыс. кв. м
Пожар произошел в кафе «Полигон» в Костроме, площадь возгорания составила 3,5 тысячи кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 02:37 мск, на место происшествия выехали подразделения Костромского пожарно-спасательного гарнизона. Из кафе эвакуировали 250 человек.
Как отметил начальник Главного управления МЧС по Костромской области генерал-майор внутренней службы Дмитрий Корнеев, пожару был присвоен третий ранг, сложность тушения заключалась в большой площади возгорания и угрозе обрушения кровли.
По данным МЧС, к 4:23 пожар был локализован. Известно о четырех пострадавших.
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