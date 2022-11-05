В Костроме загорелось кафе на площади 3,5 тыс. кв. м

Сообщение о возгорании поступило в 02:37 мск, на место происшествия выехали подразделения Костромского пожарно-спасательного гарнизона. Из кафе эвакуировали 250 человек.

Как отметил начальник Главного управления МЧС по Костромской области генерал-майор внутренней службы Дмитрий Корнеев, пожару был присвоен третий ранг, сложность тушения заключалась в большой площади возгорания и угрозе обрушения кровли.

По данным МЧС, к 4:23 пожар был локализован. Известно о четырех пострадавших.

