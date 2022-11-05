СМИ: Число погибших при пожаре в Костроме выросло до 13
Число погибших в результате пожара в кафе в Костроме увеличилось до 13. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Ранее сообщалось о пяти погибших.
По словам собеседника агентства, еще четыре человека пострадали.
Крупный пожар произошел в костромском кафе «Полигон» в ночь на субботу. Площадь возгорания составила 3,5 тыс. кв. м, в здании произошло обрушение кровли. Известно, что из кафе эвакуировали 250 человек.
Как сообщили в прокуратуре региона, причиной пожара могло стать использование пиротехники. По данным СМИ, перед ЧП в заведении произошла драка, в ходе которой один из посетителей запустил пиротехнику; мужчину разыскивают.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru