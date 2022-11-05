СМИ: Число погибших при пожаре в Костроме выросло до 13

Ранее сообщалось о пяти погибших.

По словам собеседника агентства, еще четыре человека пострадали.

Крупный пожар произошел в костромском кафе «Полигон» в ночь на субботу. Площадь возгорания составила 3,5 тыс. кв. м, в здании произошло обрушение кровли. Известно, что из кафе эвакуировали 250 человек.

Как сообщили в прокуратуре региона, причиной пожара могло стать использование пиротехники. По данным СМИ, перед ЧП в заведении произошла драка, в ходе которой один из посетителей запустил пиротехнику; мужчину разыскивают.

