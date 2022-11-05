СМИ: Число жертв пожара в кафе Костромы увеличилось до 15

«По последним данным, жертвами пожара стали 15 человек, тела еще двоих погибших найдены при разборе завалов», - заявил собеседник агентства.

Пожар спровоцировал обрушение кровли на площади 3,5 тыс. кв. м.

По данным губернатора Костромской области Сергея Ситникова, в результате ЧП также пострадали пять человек.

«Пять человек получили в результате пожара легкие травмы. Им оказана необходимая медицинская помощь. В региональном департаменте здравоохранения уточнили, что госпитализация людям не требуется», - написал он в своем Telegram-канале

Открытое горение в кафе ликвидировано, сообщили в ГУ МЧС по Костромской области.

Крупный пожар произошел в костромском кафе «Полигон» в ночь на субботу, 5 ноября. В прокуратуре региона отметили, что причиной пожара могло стать использование пиротехники. По данным СМИ, перед ЧП в заведении произошла драка, в ходе которой один из посетителей запустил пиротехнику; мужчину разыскивают. Известно, что из кафе эвакуировали 250 человек.

