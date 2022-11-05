СМИ: Число жертв пожара в кафе Костромы увеличилось до 15

До 15 человек выросло число погибших в крупном пожаре в ночном клубе-кафе «Полигон» в Костроме, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

СМИ: Число погибших при пожаре в Костроме выросло до 13

«По последним данным, жертвами пожара стали 15 человек, тела еще двоих погибших найдены при разборе завалов», - заявил собеседник агентства.

Пожар спровоцировал обрушение кровли на площади 3,5 тыс. кв. м.

По данным губернатора Костромской области Сергея Ситникова, в результате ЧП также пострадали пять человек.

«Пять человек получили в результате пожара легкие травмы. Им оказана необходимая медицинская помощь. В региональном департаменте здравоохранения уточнили, что госпитализация людям не требуется», - написал он в своем Telegram-канале

Открытое горение в кафе ликвидировано, сообщили в ГУ МЧС по Костромской области.

Крупный пожар произошел в костромском кафе «Полигон» в ночь на субботу, 5 ноября. В прокуратуре региона отметили, что причиной пожара могло стать использование пиротехники. По данным СМИ, перед ЧП в заведении произошла драка, в ходе которой один из посетителей запустил пиротехнику; мужчину разыскивают. Известно, что из кафе эвакуировали 250 человек.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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