В Подмосковье создали оперативный штаб после ЧП в «Крокус Сити Холле»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о создании оперативного штаба после инцидента в «Крокус Сити Холле».
«Выехал на место. Создан оперативный штаб. Все подробности позже», - написал глава региона в своем Telegram-канале.
В пятницу вечером стало известно о стрельбе и пожаре в «Крокус Сити Холле». По данным СМИ, более 10 человек погибли и около 50 пострадали.
Утверждается, что в здании могут оставаться около 100 человек. Пожарные ожидают прибытия спецназа, пишет Telegram-канал Baza.
Ранее возгорание произошло на территории инновационного центра Сколково в Москве, передает «Радиоточка НСН».
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