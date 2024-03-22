В Подмосковье создали оперативный штаб после ЧП в «Крокус Сити Холле»

«Выехал на место. Создан оперативный штаб. Все подробности позже», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

В пятницу вечером стало известно о стрельбе и пожаре в «Крокус Сити Холле». По данным СМИ, более 10 человек погибли и около 50 пострадали.

Утверждается, что в здании могут оставаться около 100 человек. Пожарные ожидают прибытия спецназа, пишет Telegram-канал Baza.

Ранее возгорание произошло на территории инновационного центра Сколково в Москве, передает «Радиоточка НСН».

