В Подмосковье создали оперативный штаб после ЧП в «Крокус Сити Холле»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о создании оперативного штаба после инцидента в «Крокус Сити Холле».

В «Крокус Сити Холле» стрельба, погибли более 10 человек

«Выехал на место. Создан оперативный штаб. Все подробности позже», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

В пятницу вечером стало известно о стрельбе и пожаре в «Крокус Сити Холле». По данным СМИ, более 10 человек погибли и около 50 пострадали.

Утверждается, что в здании могут оставаться около 100 человек. Пожарные ожидают прибытия спецназа, пишет Telegram-канал Baza.

Ранее возгорание произошло на территории инновационного центра Сколково в Москве, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Андрей ВоробьевПожарМосковская Область

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