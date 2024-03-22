В «Крокус Сити Холле» стрельба, погибли более 10 человек
По информации источника, огонь открыли три человека в камуфляже. На место едут скорая и полиция.
В Подмосковье в концертном зале "Крокус Сити Холл" звучит стрельба, зрителей эвакуируют, сообщил НСН очевидец событий.
Очевидцы говорят о большом числе погибших — не менее 15 человек. По информации источника, огонь открыли три человека в камуфляже. Тем не менее, эвакуация прошла организованно, люди спускались по лестницам без паники. На место едут скорая и полиция.
"Отчетливо были слышны автоматные очереди. Сейчас над зданием "Крокус Сити Холла" виден густой черный дым. Здание горит", - сказал он.
Сегодня в "Крокусе" в 20:00 должен был пройти концерт группы "Пикник". Первые выстрелы прозвучали именно в этом время.
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