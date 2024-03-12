Гладков: Атака беспилотника лишила света семь населенных пунктов

Вооруженные силы Украины атаковали Белгородский район с помощью беспилотного летательного аппарата, который сбросил четыре взрывных устройства, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

Старовойт: Над Курской областью сбили беспилотник

По его словам, по этой причине ряд населенных пунктов остались без электричества из-за повреждения линии электропередачи. К ликвидации последствий аварийные и оперативные службы приступят после согласования с Министерством обороны.

Ранее над Курской областью сбили беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБелгородская областьБеспилотники

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