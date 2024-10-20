Собянин: В Москве отразили атаку БПЛА

Силами ПВО России в Раменском городском округе отражена атака беспилототного летательного аппарата Украины, который направлялся к Москве, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

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На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.

Ранее Следственный комитет завел уголовное дело о теракте после массированной атаки БПЛА на российские регионы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБеспилотники

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