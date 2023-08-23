Собянин: В Московской области сбит беспилотник
23 августа 202304:02
Минувшей ночью средства противоракетной обороны России сбили беспилотный летательный аппарат в Московской области, сообщил в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.
Это произошло в Можайском районе. Второй беспилотник попал в строящееся здание в Сити. На места выехали оперативные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее два беспилотника подавлены средствами РЭБ северо-западнее Крыма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru