Собянин: В Московской области сбит беспилотник

Минувшей ночью средства противоракетной обороны России сбили беспилотный летательный аппарат в Московской области, сообщил в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.

Минобороны РФ: Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

Это произошло в Можайском районе. Второй беспилотник попал в строящееся здание в Сити. На места выехали оперативные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее два беспилотника подавлены средствами РЭБ северо-западнее Крыма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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