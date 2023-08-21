Минобороны РФ: Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

В 14:30 по московскому времени Киев предпринял попытку атаковать беспилотником самолетного типа Белгородскую область, сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что средства ПВО обнаружили БПЛА, он был уничтожен.

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В этот же день атаку беспилотника отразили на территории Кировского района Калужской области. Глава региона Владислав Шапша отметил, что никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.

Ранее Минобороны сообщило, что в районе населенного пункта Покровское Московской области был выведен из строя украинский беспилотник самолетного типа, позже еще один дрон был уничтожен над территорией Истринского района, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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