Минобороны РФ: Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
В 14:30 по московскому времени Киев предпринял попытку атаковать беспилотником самолетного типа Белгородскую область, сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве отметили, что средства ПВО обнаружили БПЛА, он был уничтожен.
В этот же день атаку беспилотника отразили на территории Кировского района Калужской области. Глава региона Владислав Шапша отметил, что никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.
Ранее Минобороны сообщило, что в районе населенного пункта Покровское Московской области был выведен из строя украинский беспилотник самолетного типа, позже еще один дрон был уничтожен над территорией Истринского района, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число отравившихся шаурмой во Владимире увеличилось до 107 человек
- Минобороны РФ: Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
- Автомобили Lada Vesta и Lada Largus будут оснащать панорамной крышей
- В школьную программу военной подготовки включили тему беспилотников
- Заслуженный летчик Попов объяснил, как РФ будет сбивать F-16
- Москвич отдал телефонным мошенникам полтора миллиона рублей
- Россия контролирует в Харьковской области 33 населенных пункта
- Эрдоган выразил надежду на встречу с Путиным в сентябре
- Регионы России столкнулись с нехваткой рабочей силы
- Украина потратит полмиллиарда долларов на страхование зерновозов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru