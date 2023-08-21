Минобороны РФ: Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

В этот же день атаку беспилотника отразили на территории Кировского района Калужской области. Глава региона Владислав Шапша отметил, что никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.

Ранее Минобороны сообщило, что в районе населенного пункта Покровское Московской области был выведен из строя украинский беспилотник самолетного типа, позже еще один дрон был уничтожен над территорией Истринского района, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

