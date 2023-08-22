Два беспилотника подавлены средствами РЭБ северо-западнее Крыма
22 августа 202300:18
Два беспилотных летательных аппарата подавлены российскими средствами РЭБ, сообщает Министерство бороны РФ.
Они потерпели крушение в Черном море. Это произошло северо-западнее Крыма.
Ранее средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru