Два беспилотника подавлены средствами РЭБ северо-западнее Крыма

Два беспилотных летательных аппарата подавлены российскими средствами РЭБ, сообщает Министерство бороны РФ.

В Калужской области отразили атаку беспилотника

Они потерпели крушение в Черном море. Это произошло северо-западнее Крыма.

Ранее средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаБеспилотникиКрым

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