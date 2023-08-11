Собянин сообщил, что ПВО сбила беспилотник в районе Карамышевской набережной

Была осуществлена попытка пролета на столицу одного беспилотника, он был ликвидирован. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте».

«В результате работы ПВО он был ликвидирован», - сказал он.

Собянин: В Москву пытались прорваться два беспилотника

Собянин отметил, что при падении обломков БПЛА в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. По словам мэра, серьезных разрушений нет, экстренные службы работают на месте.

Ранее, 11 августа, режим «Ковер» был объявлен в районе московского аэропорта Внуково. Воздушное пространство над аэропортом было закрыто, вылеты и прилеты рейсов отложены. На данный момент аэропорт возобновил свою работу после введенных ограничений, сообщает «Радиоточка НСН».

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