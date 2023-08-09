Собянин: В Москву пытались прорваться два беспилотника

Средства противовоздушной обороны сбили в Подмосковье беспилотные летательные аппараты, пытавшиеся пролететь в Москву, сообщил в Telegram мэр Сергей Собянин.

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Оба беспилотника удалось ликвидировать. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.

На месте работают экстренные службы.

Ранее один человек пострадал при падении беспилотника в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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