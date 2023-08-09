Собянин: В Москву пытались прорваться два беспилотника

Президент России подписал указ о расчетах за поставки сельхозпродукции за рубеж в рублях Под контроль российских сил перешло пять населенных пунктов в Харьковской области Зеленский считает, что Россия должна быть благодарна Украине за вступление в НАТО В приазовских районах Краснодарского края зафиксировано нашествие саранчи Прощание с Леонидом Володарским пройдёт 11 августа в Москве