Собянин: В Москву пытались прорваться два беспилотника
9 августа 202304:05
Средства противовоздушной обороны сбили в Подмосковье беспилотные летательные аппараты, пытавшиеся пролететь в Москву, сообщил в Telegram мэр Сергей Собянин.
Оба беспилотника удалось ликвидировать. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.
На месте работают экстренные службы.
Ранее один человек пострадал при падении беспилотника в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru