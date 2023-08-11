СМИ сообщили о закрытии неба во «Внуково» из-за беспилотника
Режим «Ковер» объявлен в районе московского аэропорта «Внуково», сообщил телеграм-канал 112. Воздушное пространство над аэропортом закрыто.
Вылеты и прилеты рейсов отложены.
По информации источников, меры приняты из-за беспилотника, который видели в районе Кубинки и который направлялся в сторону Москвы.
Ранее в ночь на 10 августа были сбиты два беспилотника – в Калужской области и в районе ЦКАД, сообщали столичные власти. Тогда небо закрывали для самолетов во «Внуково» и «Домодедово». По данным Росавиации, 10 самолет вынужденно ушли на запасные аэродромы, еще шесть бортов кружили в ожидании, пока аэропорты возобновят прием рейсов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru