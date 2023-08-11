СМИ сообщили о закрытии неба во «Внуково» из-за беспилотника

Режим «Ковер» объявлен в районе московского аэропорта «Внуково», сообщил телеграм-канал 112. Воздушное пространство над аэропортом закрыто.

Посадку Boeing 777 на запасные аэродромы оценили в 13 тысяч долларов

Вылеты и прилеты рейсов отложены.

По информации источников, меры приняты из-за беспилотника, который видели в районе Кубинки и который направлялся в сторону Москвы.

Ранее в ночь на 10 августа были сбиты два беспилотника – в Калужской области и в районе ЦКАД, сообщали столичные власти. Тогда небо закрывали для самолетов во «Внуково» и «Домодедово». По данным Росавиации, 10 самолет вынужденно ушли на запасные аэродромы, еще шесть бортов кружили в ожидании, пока аэропорты возобновят прием рейсов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Внуково АэропортБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры