В МИД назвали условия для урегулирования на Украине
Урегулирование конфликта на Украине возможно, если НАТО откажется от курса на стратегическое поражение России и посягательств на коренные интересы страны. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, глава делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов, пишет РИА Новости.
Дипломат указал на интенсивную ремилитаризацию Европы, в том числе в пользу обеспечения Киева смертоносными вооружениями.
«Что касается надежного урегулирования... то путь к нему лежит через отказ всех членов НАТО от стремления нанести России стратегическое поражение и ущемить наши коренные интересы», - подчеркнул Белоусов.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут перейти в более активную фазу.
- В МИД назвали условия для урегулирования на Украине
