Собянин: Сбит атаковавший Москву беспилотник
9 августа 202509:51
Военные уничтожили летевший на Москву беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву», - написал градоначальник в Telegram-канале.
На месте падения обломков дрона работают экстренные службы.
Минувшей ночью над Московским регионом ликвидировали один украинский БПЛА самолетного типа.
