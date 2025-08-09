Собянин: Сбит атаковавший Москву беспилотник

Военные уничтожили летевший на Москву беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Над территорией России уничтожили 97 беспилотников ВСУ

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву», - написал градоначальник в Telegram-канале.

На месте падения обломков дрона работают экстренные службы.

Минувшей ночью над Московским регионом ликвидировали один украинский БПЛА самолетного типа.

