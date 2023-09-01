Собянин: Рядом с Люберцами пресекли попытку пролета БПЛА к Москве

Попытка пролета беспилотного летательного аппарата к Москве пресечена рядом с Люберцами. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Как отметил градоначальник, дрону помешали силы противовоздушной обороны. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, пишет «Свободная пресса». На месте инцидента работают экстренные службы.

«Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!» — написал Собянин.

Накануне силы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Воскресенского городского округа Подмосковья, напоминает телеканал «360». Дрон летел по направлению к Москве.

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:БеспилотникиСергей СобянинМосковская ОбластьМосква

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