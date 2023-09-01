Во «Внуково» и «Домодедово» задержали и отменили почти 50 рейсов
Десятки самолетов задержаны и отменены в столичных аэропортах «Внуково» и «Домодедово», свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
К 06:44 мск 1 сентября во «Внуково» задержали 15 рейсов, еще шесть — отменили. При этом в «Домодедово» задержаны 17 самолетов, 14 рейсов отменены.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, в столичных аэропортах объявлен план «Ковер», который предусматривает закрытие воздушного пространства.
Накануне в аэропортах Москвы задержали или отменили около 150 рейсов, напоминает телеканал «360». Позже в Воскресенском районе Подмосковья был сбит беспилотник, летевший в сторону Москвы, отмечает Ura.ru. После этого воздушные гавани возобновили работу в обычном режиме.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru