Собянин: ПВО уничтожила над Домодедово два беспилотника

Сбиты два беспилотных летательных аппарата, которые летели на Москву, сообщил в Telegram мэр Сергей Собянин.

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Это произошло в городском округе Домодедово. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Экстренные службы работают на месте происшествия.

Ранее несколько беспилотных летательных аппаратов Украины пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:ВСУМоскваБеспилотники

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