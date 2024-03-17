Собянин: ПВО уничтожила над Домодедово два беспилотника
17 марта 202405:32
Сбиты два беспилотных летательных аппарата, которые летели на Москву, сообщил в Telegram мэр Сергей Собянин.
Это произошло в городском округе Домодедово. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Экстренные службы работают на месте происшествия.
Ранее несколько беспилотных летательных аппаратов Украины пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru