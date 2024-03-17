Беспилотники атаковали Славянский НПЗ на Кубани

Несколько беспилотных летательных аппаратов Украины пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, сообщает РИА Новости.

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Беспилотники были нейтрализованы, однако в результате падения одного из них возник пожар. В настоящее время его тушат.

Один из сотрудников предприятия погиб во время атаки. Пострадавших непосредственно при пожаре нет.

Ранее при обстреле белгородского села Заречье-1 пострадал мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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