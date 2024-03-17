Беспилотники атаковали Славянский НПЗ на Кубани
17 марта 202405:03
Несколько беспилотных летательных аппаратов Украины пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, сообщает РИА Новости.
Беспилотники были нейтрализованы, однако в результате падения одного из них возник пожар. В настоящее время его тушат.
Один из сотрудников предприятия погиб во время атаки. Пострадавших непосредственно при пожаре нет.
Ранее при обстреле белгородского села Заречье-1 пострадал мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru