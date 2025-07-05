Собянин: ПВО сбили два летевших на Москву БПЛА
5 июля 202511:15
Российские силы ПВО отразили атаку двух беспилотников ВСУ, летевших на Москву. Об этом в своем Telegram-канале написал столичный мэр Сергей Собянин.
По его словам, в настоящий момент на месте падения обломков дронов работают сотрудники экстренных служб.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что утром 5 июля над территорией страны сбили 12 украинских беспилотников, передает Теlegram-канал «Радиоточка НСН».
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