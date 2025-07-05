Собянин: ПВО сбили два летевших на Москву БПЛА

Российские силы ПВО отразили атаку двух беспилотников ВСУ, летевших на Москву. Об этом в своем Telegram-канале написал столичный мэр Сергей Собянин.

Два человека пострадали в результате падения БПЛА в Сергиевом Посаде

По его словам, в настоящий момент на месте падения обломков дронов работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что утром 5 июля над территорией страны сбили 12 украинских беспилотников, передает Теlegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
ТЕГИ:СобянинМоскваПВОБеспилотники

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