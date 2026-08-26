Россиян предупредили о подорожании кредитов на фоне цифрового рубля
Гарегин Тосунян заявил НСН, что у цифрового рубля есть серьезные издержки, так как из банковской системы выпадает большой объем средств.
Для банков внедрение цифрового рубля – это серьезная нагрузка, поэтому процесс затронет и конечную стоимость услуг для потребителя, заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.
«Надо понимать, что у цифрового рубля есть серьезные издержки, так как из банковской системы выпадает большой объем средств, а это означает, что стоимость кредитов будет повышена. Это означает, что обслуживание клиентов будет усложнено, все будет иметь издержки дополнительные. Все имеет свою цену, за все придется платить», - рассказал он.
Цифровой рубль должен стать третьей формой российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Для граждан его использование остается добровольным, однако с осени крупнейшие торговые компании также начнут принимать цифровые рубли в качестве средства оплаты. В частности, с 1 сентября такую возможность в тестовом режиме запускают крупнейшие российские маркетплейсы.
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