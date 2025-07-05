Над территорией России сбили еще 12 украинских дронов
5 июля 202509:41
Еще 12 беспилотников ВСУ самолетного типа ликвидировали над территорией России. Об этом сообщило Минобороны страны.
«С 6.00 мск до 8.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в заявлении.
Так, восемь дронов сбили в Брянской области, два – в Рязанской, по одному – в Орловской и Новгородской областях.
Минувшей ночью военные уничтожили 94 украинских беспилотника над 15 российскими регионами.
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