ВС России освободили Писаревку и Неженку

Вооруженные силы России взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны.

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Так, подразделения группировки войск «Север» освободили Писаревку Сумской области, пишет RT.

В свою очередь, силы группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и установили контроль над населенным пунктом Неженка Запорожской области.

Ранее армия РФ освободила село Анновка в Донецкой Народной Республике.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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