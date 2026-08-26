ВС России освободили Писаревку и Неженку
26 августа 202612:39
Юлия Савченко
Вооруженные силы России взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны.
Так, подразделения группировки войск «Север» освободили Писаревку Сумской области, пишет RT.
В свою очередь, силы группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и установили контроль над населенным пунктом Неженка Запорожской области.
Ранее армия РФ освободила село Анновка в Донецкой Народной Республике.
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