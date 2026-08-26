На Кубани в заповеднике «Утриш» ввели режим ЧС из-за пожара
26 августа 202612:25
Юлия Савченко
Режим чрезвычайной ситуации ввели в заповеднике «Утриш» в Краснодарском крае на фоне пожара. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев.
Ранее стало известно, что в заповеднике огонь прошел около 70 гектаров территории, пишет RT.
«По последней информации локальные очаги возгорания занимают 15 гектаров. Сегодня утром там введен режим чрезвычайной ситуации, развернут оперативный штаб», - сообщил Кондратьев в мессенджере «Макс».
К тушению огня привлекут самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Губят до 70% урожая»: Как бороться с нашествием коричнево-мраморных клопов
- По пути в Иерусалим: Россияне ждут прямых рейсов до курорта Израиля на Красном море
- Аналитики объяснили, почему цифровой рубль не заинтересует бизнес
- Строгий стиль: Дресс-код на работе устраивает только 57% россиян
- Песков: Киевский режим разрушается изнутри
- Военный эксперт допустил переход Славянска под контроль РФ до конца года
- Россиян предупредили о подорожании кредитов на фоне цифрового рубля
- ВС России освободили Писаревку и Неженку
- Банки раскрыли, для чего будет использоваться цифровой рубль
- Серьезная нагрузка: В России оценили готовность банков к цифровому рублю