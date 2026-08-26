На Кубани в заповеднике «Утриш» ввели режим ЧС из-за пожара

Режим чрезвычайной ситуации ввели в заповеднике «Утриш» в Краснодарском крае на фоне пожара. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

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Ранее стало известно, что в заповеднике огонь прошел около 70 гектаров территории, пишет RT.

«По последней информации локальные очаги возгорания занимают 15 гектаров. Сегодня утром там введен режим чрезвычайной ситуации, развернут оперативный штаб», - сообщил Кондратьев в мессенджере «Макс».

К тушению огня привлекут самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПожарКраснодарский Край

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