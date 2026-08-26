В Минцифры призвали обучать журналистов работе с ИИ
Журналистов следует обучать работе с искусственным интеллектом и проверке полученной с его помощью информации. Об этом заявила глава департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина, передает РИА Новости.
«Очень важно вырабатывать и этические принципы использования искусственного интеллекта, и учить журналистов, и тем более молодых… использовать те возможности, которые дает искусственный интеллект, учиться его проверять и перепроверять», - указала она.
По словам Лариной, ИИ одновременно создает новые возможности и несет риски, журналистам необходимо использовать технологию на пользу работе и максимально снижать возможные угрозы. Глава департамента также отметила, что ИИ может помочь эффективнее конкурировать за внимание аудитории.
Ранее председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил, что объединение работает над новой редакцией кодекса этики журналиста, который в том числе будет регулировать вопросы применения ИИ в профессии.
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