Сбережения в цифровых рублях категорически исключатся, цифровой рубль – это только средство расчета, заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.

«Сбережения в цифровых рублях категорически исключатся, цифровой рубль – это только средство расчета. Нельзя открывать вклады в цифровых рублях, это касается и оформления кредитов, никакого кешбэка при расчетах. С технической точки зрения цифровой рубль серьезно защищен, это потолок защиты по сравнению с любым другим банком. При этом никто не исключает именно мошенничество через убеждение граждан, с этим надо работать. Цифровой рубль легче отследить, это его главное преимущество», - отметил он.

С 1 сентября 2026 года цифровой рубль переходит к массовому внедрению. В Банке России заявляют, что все системно значимые банки готовы предоставить клиентам возможность работать с новой формой национальной валюты. На их долю приходится более 80% платежного рынка страны.

