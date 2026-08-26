Банки раскрыли, для чего будет использоваться цифровой рубль
Гарегин Тосунян заявил НСН, что с технической точки зрения цифровой рубль серьезно защищен, это потолок защиты по сравнению с любым другим банком.
Сбережения в цифровых рублях категорически исключатся, цифровой рубль – это только средство расчета, заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.
«Сбережения в цифровых рублях категорически исключатся, цифровой рубль – это только средство расчета. Нельзя открывать вклады в цифровых рублях, это касается и оформления кредитов, никакого кешбэка при расчетах. С технической точки зрения цифровой рубль серьезно защищен, это потолок защиты по сравнению с любым другим банком. При этом никто не исключает именно мошенничество через убеждение граждан, с этим надо работать. Цифровой рубль легче отследить, это его главное преимущество», - отметил он.
С 1 сентября 2026 года цифровой рубль переходит к массовому внедрению. В Банке России заявляют, что все системно значимые банки готовы предоставить клиентам возможность работать с новой формой национальной валюты. На их долю приходится более 80% платежного рынка страны.
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