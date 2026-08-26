Серьезная нагрузка: В России оценили готовность банков к цифровому рублю

Все системно значимые банки готовы к запуску цифрового рубля, хотя даже для них это серьезная нагрузка, заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.

«С 1 сентября цифровой рубль входит в оборот, начинается массовое внедрение цифрового рубля. Он будет храниться на специальных счетах для граждан, для организаций. Коммерческие банки выполняют роль посредников в этом случае, ЦБ заявил, что все системно значимые банки готовы к запуску цифрового рубля. Я думаю, что готовы, хотя даже для таких банков это довольно серьезная нагрузка. Все делается поэтапно. Обязанность принимать цифровой рубль сначала касается только крупных торговых компаний и сетей с выручкой за предыдущий год более 120 млн рублей, торговые компании с годовой выручкой свыше 30 миллионов рублей будут обязаны обеспечить прием оплаты в цифровых рублях с 1 сентября 2027 года», - рассказал он.

С 1 сентября 2026 года цифровой рубль переходит к массовому внедрению. В Банке России заявляют, что все системно значимые банки готовы предоставить клиентам возможность работать с новой формой национальной валюты. На их долю приходится более 80% платежного рынка страны.

Отдельный вопрос — инфраструктура. Банкам и торговым компаниям предстоит обеспечить техническую возможность принимать цифровые рубли, а клиентам — привыкнуть к новому инструменту.

Цифровой рубль должен стать третьей формой российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Для граждан его использование остается добровольным, однако с осени крупнейшие торговые компании также начнут принимать цифровые рубли в качестве средства оплаты. В частности, с 1 сентября такую возможность в тестовом режиме запускают крупнейшие российские маркетплейсы.

