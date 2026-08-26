Лантратова анонсировала возвращение из плена еще 10 российских бойцов

Десять российских военнослужащих вернутся на родину из украинского плена. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «103 на 103»

«Сегодня 10 наших ребят будут возвращены домой», - цитирует омбудсмена ТАСС.

По словам Лантратовой, она рассчитывает на новые обмены пленными с Киевом в ближайшее время.

Ранее Россия и Украина провели обмен находившимися в плену военными по формуле «10 на 10» в Гомельской области Белоруссии.

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ТЕГИ:РоссияПленные

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