Зеленский наградил Маска орденом Свободы
Американский бизнесмен Илон Маск награжден украинским орденом Свободы. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского.
Отмечается, что миллиардер получил награду за «личные заслуги в защите жизни людей и свободы», а также развитие отношений между украинским и американским народами.
Ранее СМИ сообщили, что Маск отверг просьбы Украины разрешить использование терминалов связи Starlink для наведения ударов вглубь территории России. Кроме того, бизнесмен выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта.
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