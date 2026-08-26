Зеленский наградил Маска орденом Свободы

Отмечается, что миллиардер получил награду за «личные заслуги в защите жизни людей и свободы», а также развитие отношений между украинским и американским народами.

Ранее СМИ сообщили, что Маск отверг просьбы Украины разрешить использование терминалов связи Starlink для наведения ударов вглубь территории России. Кроме того, бизнесмен выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта.

