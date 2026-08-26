В Екатеринбурге и Москве перенесли концерты рэпера Tyga

Концерты американского рэпера Tyga в Москве и Екатеринбурге и Москве перенесли с конца августа на ноябрь. Об этом говорится в сообщении на странице мероприятий в соцсети «ВКонтакте».

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Ожидалось, что артист выступит 28 августа в Екатеринбурге, 29 августа - в Москве.

«Концерты Tyga... переносятся на ноябрь по независящим от организатора обстоятельствам.Точные дата и место будут объявлены позднее», - сообщил организатор.

Ранее стадион «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге заявил об отмене концертов американского рэпера Канье Уэста, запланированных на 10 и 11 октября. При этом организатор мероприятий компания Say Agency сообщила, что выступления артиста в Петербурге остаются в силе, команда делает все возможное для проведения шоу.

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ФОТО: ТАСС
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