В Екатеринбурге и Москве перенесли концерты рэпера Tyga
Концерты американского рэпера Tyga в Москве и Екатеринбурге и Москве перенесли с конца августа на ноябрь. Об этом говорится в сообщении на странице мероприятий в соцсети «ВКонтакте».
Ожидалось, что артист выступит 28 августа в Екатеринбурге, 29 августа - в Москве.
«Концерты Tyga... переносятся на ноябрь по независящим от организатора обстоятельствам.Точные дата и место будут объявлены позднее», - сообщил организатор.
Ранее стадион «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге заявил об отмене концертов американского рэпера Канье Уэста, запланированных на 10 и 11 октября. При этом организатор мероприятий компания Say Agency сообщила, что выступления артиста в Петербурге остаются в силе, команда делает все возможное для проведения шоу.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лантратова анонсировала возвращение из плена еще 10 российских бойцов
- В Минцифры призвали обучать журналистов работе с ИИ
- Зеленский наградил Маска орденом Свободы
- В Екатеринбурге и Москве перенесли концерты рэпера Tyga
- Губернатор заявил о полном уничтожении склада Wildberries в Котовске после атаки БПЛА
- «Дадут по тормозам»: Что ждет Канаду в тарифном противостоянии с США
- Психолог раскрыла, когда привычка советоваться с ИИ грозит зависимостью
- Си Цзиньпин примет участие в саммите ШОС в Киргизии
- Стубб назвал вступление Киева в ЕС лучшим результатом конфликта с Россией
- Киркоров, Газманов и Сукачев выступят на ВЭФ