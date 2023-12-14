Собянин: ПВО сбила еще один беспилотник в Наро-Фоминске

Стало известно о еще одном пресечении силами противовоздушной обороны России в Наро-Фоминске попытки пролета беспилотника Украины к Москве, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

Развожаев: Корабль ЧФ РФ сбил беспилотник над акваторией моря

По его словам, разрушений и пострадавших после падения обломков нет.

Ранее Собянин заявил, что в ночь на 14 декабря была отражена атака беспилотного летательного аппарата, летевшего на Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУУкраинаМоскваБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры