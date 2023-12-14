Собянин: ПВО сбила еще один беспилотник в Наро-Фоминске
14 декабря 202306:40
Стало известно о еще одном пресечении силами противовоздушной обороны России в Наро-Фоминске попытки пролета беспилотника Украины к Москве, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, разрушений и пострадавших после падения обломков нет.
Ранее Собянин заявил, что в ночь на 14 декабря была отражена атака беспилотного летательного аппарата, летевшего на Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru