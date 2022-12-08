Развожаев: Корабль ЧФ РФ сбил беспилотник над акваторией моря

«Утром дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря. Наши военные как всегда сработали четко», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Ранее в пресс-службе губернатора Развожаева сообщили, что ночью 6 декабря на большом удалении от Севастополя в море были уничтожены два беспилотника, напоминает RT. Жители города не услышали никаких звуков, характерных при такой работе военных, указывает телеканал «360».

