Развожаев: Корабль ЧФ РФ сбил беспилотник над акваторией моря
Российский корабль сбил беспилотник над акваторией Черного моря. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Утром дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря. Наши военные как всегда сработали четко», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Ранее в пресс-службе губернатора Развожаева сообщили, что ночью 6 декабря на большом удалении от Севастополя в море были уничтожены два беспилотника, напоминает RT. Жители города не услышали никаких звуков, характерных при такой работе военных, указывает телеканал «360».
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