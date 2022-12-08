Развожаев: Корабль ЧФ РФ сбил беспилотник над акваторией моря

Российский корабль сбил беспилотник над акваторией Черного моря. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

А как же ПВО? Беспилотники атакуют российские аэродромы

«Утром дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря. Наши военные как всегда сработали четко», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Ранее в пресс-службе губернатора Развожаева сообщили, что ночью 6 декабря на большом удалении от Севастополя в море были уничтожены два беспилотника, напоминает RT. Жители города не услышали никаких звуков, характерных при такой работе военных, указывает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиЧерноморский Флот РФКрымСевастополь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры