Собянин: Отражена атака беспилотника, летевшего на Москву

В ночь на 14 декабря российскими силами противовоздушной обороны в Наро-Фоминском городском округе отражена атака беспилотного летательного аппарата, летевшего на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

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На месте падения обломков дрона разрушений и пострадавших нет. Специалисты работают на месте происшествия.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, позволяющий частным охранникам топливно-энергетических комплексов уничтожать беспилотники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиМоскваСергей Собянин

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