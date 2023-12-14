Собянин: Отражена атака беспилотника, летевшего на Москву

Еще 28 эвакуированных из сектора Газа россиян пересекли КПП «Рафах» В парламенте Словакии заявили о намерении нормализовать отношения с РФ Экс-министр Абызов в последнем слове в суде назвал себя счастливым человеком «Талант против контента»: Писатель Вадим Панов не считает нейросети конкурентами творцам