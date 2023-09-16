Российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в российском оборонном ведомстве.

Минобороны: Два дрона уничтожили над Калужской и Тверской областями

В Минобороны РФ уточнили, что инцидент произошел около 13 часов 16 сентября.

Ранее средства радиоэлектронной борьбы сбили БПЛА над Ливенским районом Орловской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Белгородская областьУкраинаБеспилотникиПВО

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