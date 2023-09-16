Российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
16 сентября 202314:03
Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в российском оборонном ведомстве.
В Минобороны РФ уточнили, что инцидент произошел около 13 часов 16 сентября.
Ранее средства радиоэлектронной борьбы сбили БПЛА над Ливенским районом Орловской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru