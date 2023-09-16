В селах Новаяй Таволжанка и Разумное и под Белгородом сбили беспилотник

В селе Новая Таволжанка с украинских беспилотников противник сбросил два взрывных устройства, один БПЛА сбит. Также беспилотный летательный аппарат уничтожен над селом Разумное. Обошлось без последствий, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале 16 сентября.

Силы ПВО пресекли атаку беспилотника в Белгородской области

«В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка с БПЛА сброшено два взрывных устройства, один беспилотник противника сбит. По селу Терезовка и хутору Панков выпущено по 4 минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», – отметил глава региона в субботу.

Всего по Белгородской области с украинской стороны нанесено 18 ударов. По данным Гладкова, в населенных пунктах удалось обойтись без пострадавших и разрушений.

Ранее над территорией Белгородской области в среду вечером уничтожили украинский беспилотник самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.



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Фото: t.me/shebekinoregion
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиБелгородская область

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