В селах Новаяй Таволжанка и Разумное и под Белгородом сбили беспилотник

«В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка с БПЛА сброшено два взрывных устройства, один беспилотник противника сбит. По селу Терезовка и хутору Панков выпущено по 4 минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», – отметил глава региона в субботу.

Всего по Белгородской области с украинской стороны нанесено 18 ударов. По данным Гладкова, в населенных пунктах удалось обойтись без пострадавших и разрушений.

Ранее над территорией Белгородской области в среду вечером уничтожили украинский беспилотник самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.





