В селах Новаяй Таволжанка и Разумное и под Белгородом сбили беспилотник
В селе Новая Таволжанка с украинских беспилотников противник сбросил два взрывных устройства, один БПЛА сбит. Также беспилотный летательный аппарат уничтожен над селом Разумное. Обошлось без последствий, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале 16 сентября.
«В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка с БПЛА сброшено два взрывных устройства, один беспилотник противника сбит. По селу Терезовка и хутору Панков выпущено по 4 минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», – отметил глава региона в субботу.
Всего по Белгородской области с украинской стороны нанесено 18 ударов. По данным Гладкова, в населенных пунктах удалось обойтись без пострадавших и разрушений.
Ранее над территорией Белгородской области в среду вечером уничтожили украинский беспилотник самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru