Собянин: пресечена попытка атаки БПЛА на Москву

«Сегодня ночью ... силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву», — написал градоначальник.

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений от падения обломков дрона нет. Собянин указал, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее два беспилотника были сбиты над Ростовом-на-Дону, один летательный аппарат упал за городом, второй — в центре. Пострадал один человек, он отказался от госпитализации, отмечает телеканал «360».

