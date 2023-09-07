Собянин: пресечена попытка атаки БПЛА на Москву
Попытка атаки беспилотника на Москву пресечена в Раменском городском округе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью ... силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву», — написал градоначальник.
По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений от падения обломков дрона нет. Собянин указал, что на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее два беспилотника были сбиты над Ростовом-на-Дону, один летательный аппарат упал за городом, второй — в центре. Пострадал один человек, он отказался от госпитализации, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru