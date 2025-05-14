СМИ: На 93 году жизни умер муж актрисы Румянцевой Вилли Хштоян
14 мая 202516:01
В Москве на 93 году жизни скончался российский дипломат, муж народной артистки РСФСР, актрисы Надежды Румянцевой Вилли Хштоян, сообщает Telegram-канал Shot.
Его тело в квартире на улице Черняховского обнаружила его дочь Карина.
По её словам, отец в последнее время страдал деменцией.
Вилли Хштоян и звезда фильмов «Девчата» и «Королева бензоколонки» Надежда Румянцева прожили вместе 42 года.
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- СМИ: На 93 году жизни умер муж актрисы Румянцевой Вилли Хштоян
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru