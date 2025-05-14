СМИ: На 93 году жизни умер муж актрисы Румянцевой Вилли Хштоян

В Москве на 93 году жизни скончался российский дипломат, муж народной артистки РСФСР, актрисы Надежды Румянцевой Вилли Хштоян, сообщает Telegram-канал Shot.

Его тело в квартире на улице Черняховского обнаружила его дочь Карина.

По её словам, отец в последнее время страдал деменцией.

Вилли Хштоян и звезда фильмов «Девчата» и «Королева бензоколонки» Надежда Румянцева прожили вместе 42 года.

