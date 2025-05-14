Ученые зафиксировали мощнейшую вспышку на Солнце
Активность на Солнце спровоцировала рентгеновскую вспышку класса X2.5. Об этом сообщил ТАСС с ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ) им. Федорова.
Ученые заметили излучение утром 14 мая. Помимо основного, они описали еще два процесса категории M5.3 и M1.2. Шкала мощности этих явлений делится на пять классов: A,B,C, M и X, где X — самый серьезный.
Солнечные вспышки — это выплеск в космос плазмы с поверхности звезды. Как только они достигают Земли, начинаются геомагнитные возмущения. Исследователи напомнили, что именно эти процессы запускают магнитные бури на планете.
Ранее на Солнце было зафиксировано больше 50 вспышек за четыре дня, напоминает НСН.
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