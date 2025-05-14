Политолог Блохин назвал абсурдом слова Зеленского о встрече с Путиным

По его словам, любым встречам любых глав государств предшествует работа «на более низком уровне», в ходе которой прорабатываются необходимые вопросы.

«И если делегации уже приходят к каким-то там компромиссам... договоренностям, уже тогда принимается решение о встрече двух президентов», — заключил политолог.

Ранее Зеленский заявил, что готов на встречу в Турции только с Путиным, какие-либо другие форматы российско-украинских переговоров не обсуждались, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

