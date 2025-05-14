Политолог Блохин назвал абсурдом слова Зеленского о встрече с Путиным

«Требование» президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Турции является абсурдом. Как сообщает ОТР, об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Зеленский заявил, что не запрещал себе переговоры с РФ

По его словам, любым встречам любых глав государств предшествует работа «на более низком уровне», в ходе которой прорабатываются необходимые вопросы.

«И если делегации уже приходят к каким-то там компромиссам... договоренностям, уже тогда принимается решение о встрече двух президентов», — заключил политолог.

Ранее Зеленский заявил, что готов на встречу в Турции только с Путиным, какие-либо другие форматы российско-украинских переговоров не обсуждались, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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