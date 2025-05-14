Политолог Блохин назвал абсурдом слова Зеленского о встрече с Путиным
«Требование» президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Турции является абсурдом. Как сообщает ОТР, об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
По его словам, любым встречам любых глав государств предшествует работа «на более низком уровне», в ходе которой прорабатываются необходимые вопросы.
«И если делегации уже приходят к каким-то там компромиссам... договоренностям, уже тогда принимается решение о встрече двух президентов», — заключил политолог.
Ранее Зеленский заявил, что готов на встречу в Турции только с Путиным, какие-либо другие форматы российско-украинских переговоров не обсуждались, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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