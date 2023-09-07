ПВО сбила украинский беспилотник на подлете к Брянску

Еще один украинский беспилотный летательный аппарат сбили в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Богомаз: В Брянской области уничтожили беспилотник

«Беспилотник сбит силами ПВО Министерства обороны РФ на подлете к городу Брянску», — написал губернатор в Telegram-канале.

Богомаз подчеркнул, что никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. а месте работают специалисты оперативных служб.

Ранее средства ПВО сбили украинский дрон в небе над Брянском, напоминает Ura.ru. Из-за падения беспилотника было повреждено остекление вокзала Брянск I, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиБрянская Область

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