ПВО сбила украинский беспилотник на подлете к Брянску
7 сентября 202307:46
Еще один украинский беспилотный летательный аппарат сбили в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Беспилотник сбит силами ПВО Министерства обороны РФ на подлете к городу Брянску», — написал губернатор в Telegram-канале.
Богомаз подчеркнул, что никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. а месте работают специалисты оперативных служб.
Ранее средства ПВО сбили украинский дрон в небе над Брянском, напоминает Ura.ru. Из-за падения беспилотника было повреждено остекление вокзала Брянск I, отмечает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru