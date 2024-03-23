СК РФ: Количество погибших выросло до 93
В теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли 93 человека, сообщает Следственный комитет России (СКР) в своем Telegram.
«Число погибших еще возрастет. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения», - назвали следователи причины гибели посетителей концертного зала.
По данным Минздрава Подмосковья, удалось опознать 37 человек из числа погибших. Ведомство опубликовало соответствующий список.
Следственная группа продолжает работу на месте трагедии: осматриваются концертный зал и другие помещения на предмет завалов, изучаются записи с камер видеонаблюдения. По предварительным данным, следователи СКР пришли к выводу, что террористы использовали автоматическое оружие. Вместе с обнаруженными боеприпасами оно изъято сотрудниками СКР.
Также подтвердилась информация, ранее озвученная в СМИ, что нападавшие использовали легковоспламеняющуюся жидкость, чтобы поджечь концертный зал со зрителями, в том числе ранеными.
Следователи проводят баллистическую, генетическую и дактилоскопическую экспертизы по обнаруженным вещественным доказательствам.
Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что количество пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» (Красногорск, Подмосковье) вечером 22 марта увеличилось до 183 человек, в их числе восемь детей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru