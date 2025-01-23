СМИ: Удары беспилотниками по России не принесут желаемого результата

Нанесение ударов по российской территории беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины не поможет Куеву добиться поставленных целей, сообщает UnHerd.

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По данным британского издания, такая тактика неэффективна. Несмотря на то, что такие удары мешают экономике России, сомнительно, что они будут для Москвы достаточно болезненными. Журнал, ссылаясь на источник в украинской разведке пишет, что Россия успевает быстро восстанавливать поврежденные беспилотниками объекты, а для Киева подобные удары мало что меняют.

Ранее стало известно, что Запад начнет готовиться к новому конфликту с Москвой после Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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