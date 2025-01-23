СМИ: Удары беспилотниками по России не принесут желаемого результата

По данным британского издания, такая тактика неэффективна. Несмотря на то, что такие удары мешают экономике России, сомнительно, что они будут для Москвы достаточно болезненными. Журнал, ссылаясь на источник в украинской разведке пишет, что Россия успевает быстро восстанавливать поврежденные беспилотниками объекты, а для Киева подобные удары мало что меняют.

Ранее стало известно, что Запад начнет готовиться к новому конфликту с Москвой после Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

