СМИ: Удары беспилотниками по России не принесут желаемого результата
Нанесение ударов по российской территории беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины не поможет Куеву добиться поставленных целей, сообщает UnHerd.
По данным британского издания, такая тактика неэффективна. Несмотря на то, что такие удары мешают экономике России, сомнительно, что они будут для Москвы достаточно болезненными. Журнал, ссылаясь на источник в украинской разведке пишет, что Россия успевает быстро восстанавливать поврежденные беспилотниками объекты, а для Киева подобные удары мало что меняют.
Ранее стало известно, что Запад начнет готовиться к новому конфликту с Москвой после Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru