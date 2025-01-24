СМИ: Беспилотники ВСУ попытались атаковать НПЗ под Рязанью
24 января 202501:34
Вооруженные силы Украины попытались атаковать нефтезавод под Рязанью, сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, использовался дальнобойный БПЛА типа «Лютый». Обломки беспилотника упали на территорию частного дома.
Как заявил в Telegram Павел Малков, предварительно, пострадавших нет.
Ранее ВСУ атаковали вечером три населенных пункта Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru