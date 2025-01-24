СМИ: Беспилотники ВСУ попытались атаковать НПЗ под Рязанью

Вооруженные силы Украины попытались атаковать нефтезавод под Рязанью, сообщает Telegram-канал Mash.

Беспилотник ВСУ попытался атаковать Курскую область

По предварительным данным, использовался дальнобойный БПЛА типа «Лютый». Обломки беспилотника упали на территорию частного дома.

Как заявил в Telegram Павел Малков, предварительно, пострадавших нет.

Ранее ВСУ атаковали вечером три населенных пункта Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
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