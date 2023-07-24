Собянин: Последствия удара БПЛА на Комсомольском проспекте устранят максимально быстро

Несколько окон было выбито на Комсомольском проспекте в Москве после взрыва беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Враг маскируется»: БПЛА атаковали Москву, едва не долетев до здания Минобороны РФ

«Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Ранее Собянин сообщил, что беспилотные летательные аппараты нанесли удары по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений нет. Один из дронов упал на улице Лихачева, второй аппарат рухнул на Комсомольском проспекте.

По данным Минобороны, утром 24 июля Украина попыталась ударить двумя беспилотниками по объектам в Москве. Аппараты потерпели крушение после подавления средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших нет, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Сергей СобянинБеспилотникиМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры