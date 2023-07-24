Собянин: Последствия удара БПЛА на Комсомольском проспекте устранят максимально быстро

«Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Ранее Собянин сообщил, что беспилотные летательные аппараты нанесли удары по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений нет. Один из дронов упал на улице Лихачева, второй аппарат рухнул на Комсомольском проспекте.

По данным Минобороны, утром 24 июля Украина попыталась ударить двумя беспилотниками по объектам в Москве. Аппараты потерпели крушение после подавления средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших нет, пишет RT.

