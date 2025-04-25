Рэпер Хаски выпустит видеоигру про постсоветский санаторий
Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) анонсировал выход своей первой видеоигры под названием «Заложник».
Действие «Заложника» происходит в оздоровительном санатории «Солнечные Поляны», где загадочным образом исчезают люди. В процессе игры придется исследовать здание санатория, знакомиться с его обитателями и собирать их истории из разрозненных обрывков.
Сам Хаски описывает игру как «невероятно интересную, но нелегкую». Он признался, что «все силы ушли» на создание этого проекта, который стал его дебютом в мире разработки игр и потребовал много усилий. Разработчиком выступила студия СПГС Games.
«Заложник» выйдет в Steam и на itch.io. В Steam у игры пока нет страницы, но разработчики скоро ее добавят. О цене информации нет.
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