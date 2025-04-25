Партия Порошенко назвала иск жены о разделе имущества способом защитить активы

Супруга бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Марина Порошенко подала в суд иск о разделе имущества. В партии «Европейская солидарность», которую возглавляет экс-глава государства, заявили, что этот шаг является частью совместной стратегии по защите семейных активов от ареста.

Как пояснили в партии, инициатива направлена на то, чтобы обойти запрет на сделки, введенный против Порошенко в рамках санкций.

Супруга Петра Порошенко подала на него иск в суд о разделе имущества

По данным партии, указ Владимира Зеленского фактически заблокировал возможность Порошенко распоряжаться средствами — в том числе на финансирование помощи Вооруженным силам Украины и поддержку политической деятельности.

В «Европейской солидарности» также выразили надежду, что суд удовлетворит иск уже на следующей неделе, что позволит разблокировать работу благотворительного фонда Порошенко, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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