Трамп допустил возможность встречи с Зеленским в Риме

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским во время визита в Рим, куда он направляется для участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском.

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме перед вылетом в Италию, американский лидер сообщил, что планирует провести в Риме ряд переговоров с иностранными лидерами, в том числе с представителями итальянского правительства.

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В ответ на уточнение о возможной встрече с Зеленским Трамп коротко ответил, что «это возможно», не раскрыв деталей.

Похороны 266-го Папы Римского Франциска, скончавшегося 21 апреля, состоятся 26 апреля в Ватикане. На церемонию, помимо Трампа, прибыли главы государств Бразилии и Франции, а также представители различных религиозных конфессий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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