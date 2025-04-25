Трамп допустил возможность встречи с Зеленским в Риме

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским во время визита в Рим, куда он направляется для участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском.

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме перед вылетом в Италию, американский лидер сообщил, что планирует провести в Риме ряд переговоров с иностранными лидерами, в том числе с представителями итальянского правительства.