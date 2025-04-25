Трамп допустил возможность встречи с Зеленским в Риме
Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским во время визита в Рим, куда он направляется для участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском.
Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме перед вылетом в Италию, американский лидер сообщил, что планирует провести в Риме ряд переговоров с иностранными лидерами, в том числе с представителями итальянского правительства.
В ответ на уточнение о возможной встрече с Зеленским Трамп коротко ответил, что «это возможно», не раскрыв деталей.
Похороны 266-го Папы Римского Франциска, скончавшегося 21 апреля, состоятся 26 апреля в Ватикане. На церемонию, помимо Трампа, прибыли главы государств Бразилии и Франции, а также представители различных религиозных конфессий, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru